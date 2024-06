Emiciclo. Il Presidente Sospiri ricorda il Gen. Graziano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Mi addolora profondamente la notizia della scomparsa del Generale Claudio Graziano – Uomo delle Istituzioni, servitore generoso della Nazione, con un legame profondo con l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un rapporto coltivato grazie ai suoi numerosi incarichi al comando degli Alpini e mantenuto sia nel ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano che di Capo di Stato Maggiore della Difesa”. E’ il commosso ricordo del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a poche ore dalla notizia della morte del Gen. Graziano – “Non posso non ricordare, – prosegue Sospiri – la seduta solenne del Consiglio regionale del 1° aprile 2022, quando conferimmo al Generale il ‘Premio Rinascita’. L’Assemblea Legislativa volle riconoscere il suo impegno per la tutela della pace sia in Italia che all’estero e per aver preso parte a svariati progetti umanitari per l’attività di ricostruzione e di primo soccorso delle popolazioni colpite da eventi tragici – aggiunge la nota pubblicata. Il suo ruolo è stato decisivo anche durante il terremoto dell’Aquila del 2009, dove gli alpini furono tra i primi soccorritori dei feriti e ha collaborato con le istituzioni nazionali ed europee per la gestione della pandemia”, conclude –

