Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI): “farmaco diabetici ora gratuito”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’Abruzzo è la seconda regione italiana a deliberare la gratuità del farmaco salvavita per i diabetici, provvedimento annunciato solo pochi giorni fa cui è seguita oggi l’approvazione della relativa delibera della Giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. Una misura di grande importanza predisposta dalla Regione a tutela della salute dei pazienti a rischio di ipoglicemia grave, che stavo attenzionando e per la quale esprimo soddisfazione ed un personale ringraziamento all’assessore Nicoletta Verì per la concretezza e celerità dimostrate”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it