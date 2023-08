Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI) su lavoratori esternalizzati ASL1

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Oggi presso la sede dell’Asl 1 dell’Aquila con la direzione strategica ho tenuto un incontro per affrontare la problematica dei lavoratori dei servizi esternalizzati, tema di grande attualità”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Ho appreso con piacere – aggiunge Verrecchia – che l’Asl ha già trovato una soluzione legittima e consolidata nella recentissima giurisprudenza, per l’internalizzazione dei dipendenti delle ditte che erogano servizi sanitari e sociosanitari per l’azienda – viene evidenziato sul sito web. Il tutto in applicazione dell’art. 1 comma 268 lettera C della legge 234 del 2021. Ringrazio la direzione strategica per la sensibilità e la pronta operosità mostrata verso questa problematica”, conclude il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Verrecchia – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it