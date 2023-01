Emiciclo, la nota. Verrecchia nuovo Capogruppo di Fratelli d’Italia

- Advertisement -

– I Consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia, Umberto D’Annuntiis, Marco Marsilio, Marco Cipolletti, Leonardo D’Addazio e Massimo Verrecchia, si sono riuniti questa mattina per la scelta del nuovo Capogruppo, a seguito della nomina di Mario Quaglieri quale componente della Giunta regionale e alla sua successiva sospensione dalla carica di Consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il gruppo consiliare ha eletto Verrecchia quale capogruppo e D’Annuntiis vice capogruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stata comunicata anche la ripartizione dei Consiglieri di Fratelli d’Italia all’interno delle Commissioni consiliari – Commissione Bilancio: Verrecchia e Cipolletti; Commissione Territorio: D’Annuntiis; Commissione Agricoltura: Cipolletti; Commissione Politiche europee: D’Addazio; Commissione Sanità: D’Addazio, Verrecchia e Cipolletti – precisa il comunicato. A questo proposito, nei prossimi giorni, il Presidente del Consiglio regionale procederà a riconvocare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento interno, la Quinta Commissione per ricostituire l’Ufficio di Presidenza con la rielezione del Presidente in sostituzione di Mario Quaglieri – Commissione Vigilanza: Verrecchia e Cipolletti; Commissione speciale sul fenomeno immigratorio e lavoro sommerso: D’Addazio; Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato: D’Annuntiis; Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica: D’Addazio; Giunta per il Regolamento: Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale.

