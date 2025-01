Emiciclo, la nota. Verrecchia presenta risoluzione per ringraziare le forze dell’ordine

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Nella giornata odierna, in cui si celebra la festa del Tricolore della bandiera italiana, massima espressione dell’unità nazionale, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una risoluzione come espressione di vicinanza e gratitudine alle forze dell’ordine, alle forze armate e alle polizia locale”. Lo comunica il capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “Il documento – precisa il Consigliere – impegna il Presidente della Regione ed il governo regionale ad esprimere, a nome di tutta la Regione Abruzzo, un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dei succitati corpi per il loro impegno quotidiano e ad inviarne copia ai rispettivi Comandi presenti sul territorio regionale, come segno tangibile di solidarietà e di alto riconoscimento”, conclude Verrecchia – (com/red)

