Emiciclo, la nota. Verrecchia sul Premio Strega a Di Pietrantonio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il premio Strega a Donatella Di Pietrantonio, per “L’età fragile”, a meno di due mesi dalla vittoria decretata dalla giuria giovani, è un motivo di gioia per l’intera comunità abruzzese che vede, per la seconda volta consecutiva, una sua donna trionfare al Ninfeo di Villa Giulia – si apprende dal portale web ufficiale. Il mio pensiero corre immediato anche ad Ada D’Adamo, scomparsa lo scorso anno, prima della proclamazione – Con la Di – precisa il comunicato. Pietrantonio, l’Abruzzo intero rivela potentemente le suggestioni letterarie che sa generare e conferma lo spessore delle sue donne, capaci di lotte silenziose e tenaci, sobrie nella vittoria e già determinate a nuove conquiste”. Lo afferma il Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

