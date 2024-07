Emiciclo, la nota. Vigilanza: confronto su “consigliere delegato”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il confronto sulla figura del “consigliere delegato” ha aperto questa mattina i lavori della Commissione Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani – precisa il comunicato. Il punto era stato richiesto dal consigliere regionale, Francesco Taglieri (M5S), con l’intento di ottenere chiarimenti rispetto alla “Nomina del consigliere delegato Nicola Campitelli e al conferimento delle relative deleghe”. Sul tema sono stati ascoltati il presidente della Giunta, Marco Marsilio e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, supportati dai direttori Sorgi, per la Giunta e Di Muro, per il Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Taglieri ha sollevato dubbi circa l’opportunità, da parte del Presidente dell’Esecutivo, di delegare ulteriori Consiglieri in aggiunta alla figura del sottosegretario – riporta testualmente l’articolo online. Unanime il parere dei presidenti Marsilio e Sospiri circa la consolidata prassi di prevedere questa possibilità, giustificata dal risicato numero di Assessori che la normativa statale prevede per le Regioni più piccole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sospiri ha, inoltre, proposto di avviare un iter per la modifica dello Statuto e prevedere un maggior numero di sottosegretari (oggi se ne può nominare solo uno) ed evitare in futuro di ricorrere alla figura del “Consigliere delegato”. Il suggerimento è stato accolto con favore sia da Marsilio che dagli stessi consiglieri che avevano sollevato la questione – La Commissione è stata poi costretta a rinviare il punto denominato, “Gestione del personale della Regione Abruzzo a seguito dell’attuazione delle previsioni di cui alla L.R. 23 maggio 2024, n. 9 ‘Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023’”; a causa dell’assenza giustificata dell’assessore regionale Quaglieri, competente per materia sulla questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ulteriori due argomenti trattati hanno interessato la sanità. L’assessore Nicoletta Verì, affiancata da funzionari e dirigenti del suo assessorato, ha risposto sia sul tema dell’ “Internalizzazione dei servizi in appalto e indizione di concorsi pubblici riservati nella ASL 01”, sia sulla “Rilevazione Presenze/Assenze – Attivazione funzionalità per la gestione online dall’angolo del Dipendente presso la ASL 01”. In audizione anche il direttore generale ASL 01, Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Entrambe le questioni sono state sollecitate dal consigliere regionale, Luciano D’Amico (Gruppo Misto).

