Emiciclo, la nota. Vigilanza su Ater Teramo e ADI Asl2. Riunito nel pomeriggio l’Osservatorio della Legalità

I problemi delle palazzine Ater Teramo di via Giovanni XXIII, via Adamoli, via Balzarini e l'appalto di servizi di assistenza domiciliare integrata della Asl Lanciano Vasto Chieti, sono stati i temi all'esame della Commissione Vigilanza di oggi. Questioni portate all'attenzione dei commissari dallo stesso presidente Sandro Mariani e dai consiglieri regionali Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini. "Sono emerse situazioni sulle quali sarà necessario tornare con un ulteriore approfondimento, considerata la complessità delle questioni e i numerosi aspetti emersi nel corso della discussione", ha spiegato il presidente Mariani. "La Commissione ha preso l'impegno di effettuare un sopralluogo presso le palazzine di via Balzarini per toccare con mano i disagi abitativi segnalati, oltre a dover implementare la conoscenza di questioni amministrative inerenti l'acquisto di tali immobili da parte dell'Ater". Anna Di Ottavio, rappresentante comitato condomini alloggi Ater sisma 2016, ha aperto il confronto illustrando le ragioni degli assegnatari, a seguire l'intervento di Maria Ceci, presidente Ater Teramo. Ascolati, inoltre, gli assessori del Comune di Teramo, Stefania Di Padova (vicesindaco con delega alle politiche per il diritto alla casa, ERP e rapporti con l'ATER) e Pina Ciammariconi. Per l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, è intervenuto il dirigente Piergiorgio Tittarelli, su delega del direttore Vincenzo Rivera, ed ancora Guido Baldassarre per il comitato condomini. Il confronto proseguirà in una prossima seduta utile, nel corso della quale saranno sentiti l'assessore Mario Quaglieri, con delega al bilancio, ERP e controllo di gestione di enti strumentali e società partecipate, e i tecnici responsabili dell'abitabilità degli alloggi acquisiti per fronteggiare l'emergenza post sisma 2016. La seduta ha poi preso in esame l'appalto di servizi di assistenza domiciliare integrata della Asl Lanciano Vasto Chieti, il cui iter di affidamento è stato ripercorso da Donato Cavallo, direttore generale AreaCom (Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza), con la partecipazione ai lavori dell'assessore con delega alla salute, Nicoletta Verì, che ha annunciato una linea unitaria alla quale dal prossimo ottobre dovranno attenersi le quattro Asl abruzzesi in tema di appalti e di affidamenti dei servizi. Presente anche il dirigente sindacale Nursind per il terzo settore, Vincenzo Pace. Il quarto punto all'ordine del giorno sul riconoscimento di debiti fuori bilancio (Progetti di legge 4/2024 e 5/2024) è stato rinviato su richiesta dello stesso proponente, il consigliere Pierpaolo Pietrucci, a causa dell'assenza del presidente della Regione Marco Marsilio e dei funzionari regionali competenti in materia. I lavori politici della giornata si sono chiusi con la riunione dell'Osservatorio regionale delle Legalità. E' il presidente dell'organismo, il consigliere Francesco Prospero, a fare sintesi dell'esito dell'incontro. "L'azione dell'Osservatorio è fortemente orientata alla divulgazione e alla promozione di tematiche sociali, di tutela dei diritti e sensibilizzazione sui temi della legalità. L'appuntamento di oggi è servito a definire una serie di iniziative che nei mesi di novembre e dicembre vedranno protagoniste, in particolare, le scuole abruzzesi. Saranno due le tematiche al centro degli eventi: la violenza di genere e la lotta alle mafie".

