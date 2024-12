Emiciclo, la nota. Vita indipendente, Verrecchia: prosegue la politica a misura di cittadino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quasi 6 milioni di euro, per l’anno in corso, a sostegno della vita indipendente di numerosi cittadini abruzzesi sono l’ennesimo chiaro segnale di impegno serio e tangibile impiegato dal governo regionale, guidato da Marco Marsilio, che non ha mai lasciato indietro nessuno – recita il testo pubblicato online. Abbiamo inteso, come maggioranza, completare la graduatoria dei beneficiari predisponendo le risorse necessarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una politica a misura di cittadino, ben diversa da quella praticata dal centrosinistra che, quando governava, sulla materia si dimostrò parecchio parsimonioso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono ancora una volta i fatti a contraddistinguere questo governo di centrodestra, le chiacchiere strumentali restano prerogativa di chi non ha certo soddisfatto le esigenze primarie degli abruzzesi”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

