Emiciclo, la nota. Vita penitenziaria, convegno con Sospiri e Garanti

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– “La Giustizia tra Realtà ed Utopia – Problemi Attuali della Vita Penitenziaria” è il titolo del convegno organizzato dall’Autorità garante dei detenuti della Regione Abruzzo, in programma domani, venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 10, nell’Aula Consiliare del Comune di Pescara (Piazza Italia, 1). L’appuntamento è patrocinato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, dall’Aiga Abruzzo, dal Comune di Pescara, dall’Ordine degli avvocati di Pescara, dalle Università di Teramo e d’Annunzio Chieti-Pescara e dall’Ordine dei giornalisti Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Interverranno, per i saluti istituzionali: Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Liborio Stuppia, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Maria Rosaria Parruti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza Abruzzo, Carlo Masci, Sindaco Pescara, Federico Briolini, Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali Università degli Studi “G. d’Annunzio”; Federico Squartecchia, presidente Ordine degli Avvocati Pescara; Fernando Alfonsi, Coordinatore Aiga Abruzzo; Maria Concetta Falivene, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo; a moderare il convegno sarà Gianmarco Cifaldi, Garante dei Detenuti Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Italia e l’Abruzzo stanno attraversando un momento molto critico, con un sistema in sofferenza acuita dal sovraffollamento degli istituti di pena – viene evidenziato sul sito web. Nel corso del convegno cercheremo di fare il punto della situazione sul livello di attuazione delle indicazioni della riforma Cartabia a cominciare dalla messa in prova per poi affrontare il tema della funzione rieducativa, il reinserimento sociale e soprattutto del diritto alla salute, un aspetto questo molto gravoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, una riflessione è doverosa anche sul drammatico problema dei suicidi”. E’ quanto ha dichiarato il garante Cifaldi. I relatori della sessione mattutina saranno: Alfonso Villani, Università degli Studi “Molise”; Marta D’Eramo, Giudice Tribunale di Sorveglianza L’Aquila; Francesco Sidoti, Università degli Studi dell’Aquila; Fernando Alfonsi, Coordinatore Aiga Abruzzo; Fabrizio Fornari, Università degli Studi “G. d’Annunzio”; Gianfranco De Gesu, già Direttore Generale D.A.P.; Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti Campania; Andrea Leonardi, Direttore U.e – p.e – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abruzzo – Molise; Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi “Federico II”. Nel corso della sessione pomeridiana che si aprirà alle 15 interverranno: Massimo Sargiacomo, Università degli Studi “G. d’Annunzio”; Elisa Di Giacomo, Osservatorio Nazionale Aiga; Davide Barba, Università degli Studi di Benevento; Maria Teresa Gammone; Università degli Studi di L’Aquila; Nazzareno Picchio, Cooperativa Green Hope; Luigia Altieri, Criminologa; infine, la Compagnia Teatrale TeatrAnppe presenterà La Positività della sfortuna».

