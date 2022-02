Emiciclo, Smargiassi: lavori prossima Commissione Vigilanza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato per mercoledì 9 febbraio dalle ore 10 una nuova seduta della Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo – Il primo punto all’ordine del giorno riguarda Agir – stato di attuazione dell’Agenzia Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il relatore sarà proprio il Presidente Smargiassi, e saranno auditi l’Assessore competente della Giunta regionale Nicola Campitelli e il Presidente Agir Pierluigi Biondi – Il secondo punto riguarda “Liste di attesa per prestazioni sanitarie rese dalle Asl della Regione Abruzzo e situazione economico finanziaria in attuazione dei c.d. Piani di rientro” – “Richiesta informazioni prestazioni sospese causa Covid”. I relatori saranno il Presidente Smargiassi e il Consigliere regionale Sandro Mariani e saranno auditi il Direttore Dipartimento Sanità Claudio D’Amario, il Direttore Generale Asl 1 L’Aquila Ferdinando Romano, il Direttore Generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, il Direttore Generale Asl 3 Pescara Vincenzo Ciamponi, e il Direttore Generale Asl 4 Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

