Energia e ricostruzione:scuola romana all’Emiciclo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Quindici studenti romani vivranno all’Aquila per una settimana, alla scoperta dei cantieri della ricostruzione e della formazione in tema di efficientamento energetico – Un campus iniziato oggi a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale e straordinario esempio di recupero monumentale post-sisma e di buone prassi in campo di energia sostenibile – si apprende dalla nota stampa. I protagonisti di questa esperienza arrivano dall’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Caffè” di Roma, indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio”, e saranno ospitati dall’Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’Efficienza Energetica dell’Aquila, capofila dell’iniziativa – La delegazione romana è accompagnata dalla coordinatrice del progetto, prof.ssa Emanuela De Marco, mentre per l’Aquila coordina la prof.ssa Maria Maglia, presidente della Fondazione ITS. Durante la visita all’Emiciclo è intervenuto anche l’assessore regionale all’istruzione, Roberto Santangelo, che ha salutato studenti e docenti e sottolineato il valore strategico di percorsi di studio come quelli promossi dall’iniziativa, “che danno speranza ai giovani del futuro”, ha detto – aggiunge testualmente l’articolo online.

