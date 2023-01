“Energie per la crescita”, domani all’Aquila convegno con il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Le comunit? energetiche rinnovabili (Cer) saranno al centro del convegno “Energie per la crescita”, in programma domani, venerd? 20 gennaio alle ore 17,30, all’Auditorium del Parco all’Aquila, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Un momento particolarmente atteso e su cui si concentrano le attenzioni di amministrazioni e addetti ai lavori, alla luce dell’epocale transizione in atto che – attraverso ingenti finanziamenti europei e nazionali – vede anche il Comune dell’Aquila in prima linea, con la promozione della costituzione delle Cer e poi con la candidatura al bando del commissario straordinario per la ricostruzione 2016 proprio sulle comunit? energetiche – si apprende dalla nota stampa.

Moderato da Francesco Giubilei, giornalista e scrittore noto per le sue posizioni sostanziate in diversi libri, in cui sostiene che sia necessario un ambientalismo che tenga in considerazione le esigenze sociali dei lavoratori ma anche delle imprese, il convegno sar? aperto dall’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta, porteranno i loro saluti il rettore dell’Universit? dell’Aquila Edoardo Alesse, il commissario straordinario per la ricostruzione 2016 Guido Castelli, e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il dibattito, poi, si svilupper? con il presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca, il rettore vicario e docente di interazione tra macchine e ambiente, Roberto Cipollone, e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – Conclusioni affidate al ministro Fratin, terzo esponente del governo che arriva in citt? in pochi mesi – dopo il ministro Nello Musumeci nel dicembre scorso e il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco solo ieri.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it