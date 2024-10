Eventi, Accensione della lampada votiva a Castelvecchio Subequo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Per rivivere un momento di Cristianità Francescana, come in Assisi, anche quest’anno, il 3 ottobre si terrà nella chiesa di San Francesco d’Assisi in Castelvecchio Subequo, la cerimonia dell’accensione della lampada votiva in ricordo del “Transito” di San Francesco d’Assisi – precisa il comunicato. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dai Frati Minori Conventuali, è molto sentita da tutta la cittadinanza di Castelvecchio Subequo nonché da tutti i fedeli del territorio – recita il testo pubblicato online. E’ stata sempre una manifestazione particolarmente toccante con un lungo corteo con la partecipazione di ragazzi che indossano costumi tradizionali, delle associazioni, dei Sindaci in forma ufficiale con al seguito i gonfaloni dei propri Comuni, dei Frati Francescani del nostro Convento nonché della popolazione dell’intera Valle Subequana – Il corteo partirà alle ore 16.00 dal piazzale antistante la Stazione dei Carabinieri, e terminerà nella chiesa di San Francesco – recita il testo pubblicato online.

