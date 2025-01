Eventi: Cartellone eventi Florian Metateatro – Pescara

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Il Florian Metateatro di Pescara riprende la sua programmazione con una serie di spettacoli imperdibili che spaziano tra teatro d’autore e rassegne dedicate a famiglie e scuole – Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium Flaiano e il Florian Espace, offrendo un’ampia gamma di esperienze artistiche e culturali – Gennaio: La Memoria al Centro In occasione della Giornata della Memoria, il 26 e 27 gennaio all’Auditorium Flaiano, il Teatro del Krak di Ortona presenta Segre – Come il fiume, un commovente tributo alla vita di Liliana Segre, rivolto a un pubblico dai 12 anni in su. Per i più piccoli, il 28 gennaio sarà in scena Shoah del Cantiere delle Illusioni di Lanciano, che narra la tragedia dell’Olocausto con un linguaggio visivo adatto ai bambini dai 7 anni – aggiunge la nota pubblicata. Febbraio: Il Giorno del Ricordo e Spettacoli Straordinari Per il Giorno del Ricordo, La Città di Pietra prese il Mare (6-14 febbraio, matinée per le scuole; 8 e 9 febbraio per il pubblico) racconta l’esodo giuliano-dalmata con una produzione del Florian Metateatro e ANVGD. Il 20 febbraio, in occasione del 37° anniversario del Florian, L’Oreste di Francesco Niccolini porterà sul palco una storia intensa e poetica sulla malattia mentale, con la straordinaria interpretazione di Claudio Casadio – recita il testo pubblicato online. Teatro per Tutti: Dai Bambini ai Giovani Adulti Il 23 e 24 febbraio, i più piccoli (3-6 anni) potranno divertirsi con Mostriciattoli della compagnia GialloMare – Il 25 febbraio, Elisa D’Eusanio torna con Club 27, un evento musicale e teatrale dedicato agli iconici artisti scomparsi a 27 anni, tra cui Amy Winehouse e Kurt Cobain, per un pubblico dai 14 anni in su. Marzo: Femminile Plurale e l’Arte delle Donne La rassegna Femminile Plurale celebra l’arte al femminile con Variazioni Ernaux je me souviens trois hommes, tratto dall’opera di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022. Lo spettacolo, in programma l’8 e 9 marzo, esplora la complessità dei sentimenti e delle relazioni attraverso un’intensa interpretazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 23, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it