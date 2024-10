Eventi in Abruzzo, Festa dei Borghi autentici a Sante Marie

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Il 12 e 13 ottobre, lo splendido borgo di Sante Marie celebra la “Festa dei Borghi Autentici” con un ricco programma di eventi. Tante attività in programma, escursioni, presentazione di libri, dibattiti, musica e la prima edizione di WALKING Marathon DEI BRIGANTI. La Festa promuove l’accesso e la partecipazione di tutti nelle attività outdoor. L’appuntamento è a Sante Marie per la festa dei Borghi Autentici d’Italia con una escursione inclusiva sul cammino delle Fornaci che un tempo operavano nel territorio di Sante Marie e Poggetello – aggiunge testualmente l’articolo online. Il percorso parte da Sante Marie arriva a Poggetello, frazione di Tagliacozzo e torna a Sante Marie – si apprende dalla nota stampa. Lungo il percorso installazioni artistiche allietano il cammino – riporta testualmente l’articolo online. “Chi fa escursioni in montagna spesso si imbatte in tracce più o meno evidenti che rimandano ad avvenimenti e periodi storici a volte lontani migliaia di anni, tracce che hanno moltissimo da raccontare, alle quali di rado si presta attenzione”. (Dal volantino di inaugurazione del sentiero). Saranno 12 i chilometri del cammino con 3 joelette (1 ancora a disposizione) e dopo un bel pranzo si parlerà di cammini inclusivi con la proiezione del documentario “Briganti e inclusivi”. In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia l’Asd Parks Trail La Brigantessa , organizza il 13 Ottobre a Sante Marie , la prima edizione di “Walking Marathon dei Briganti” una Camminata di circa 21 Km nelle tradizioni , nella storia e nella natura rigogliosa del Borgo Autentico di Sante Marie – si apprende dalla nota stampa. Per partecipare https://www.avaibooksports.com/…/wal…/inscripcion_datos/ PROGRAMMA DELL’EVENTO: 12 OTTOBRE Ore 16.00: visita del museo delle radio d’epoca 140 radio Ore 17.00 | museo del brigantaggio e radio d’epoca: convegno “storia delle radio dagli albori ad oggi nella sua evoluzione”. Saluti del Sindaco Lorenzo Berardinetti; Giacomo Morgante direttore Museo delle Radio D’epoca, Vari relatori del mondo radiofonico 13 OTTOBRE Ore 8.30: raduno in piazza Aldo Moro dei camminatori Ore 9.00: Partenza per percorrere il Sentiero Corradino WALKING Marathon DEI BRIGANTI (cammino borghi d’Italia) 21 KM Ore 9.15: Partenza Cammino Delle Fornaci Inclusivo 12 KM Ore 11.30: Un’esperienza di forest bathing immersi nei colori del bosco d’autunno Ore 13.00: Pranzo del brigante in piazza a cura della Pro Loco di Sante Marie Ore 14.30: visita dei Murales e Museo del Brigantaggio e delle radio d’epoca Ore 16.00: Proiezione cortometraggio Cammino dei Briganti e inclusivi Sala Don Beniamino Vitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo dei Cammini inclusivi: Sindaco Lorenzo Berardinetti con Mirko Cipollone Appennini For All, Vincenzo Paciotti, Aurelio Michelangeli e Sergio Rozzi Ore 17.00: Presentiamo il libro di Totani Gianfranco “Montagna da Vivere” Ore 18.00: Proiezione filmato Rossella Frozza “Le quattro stagioni” Sala Don Beniamino Vitale Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo musicale Jan Soldiers COME RAGGIUNGERE IL BORGO: IN AUTO: – per chi arriva da Roma (60 KM, circa 35 minuti), prendere l’Autostrada A24 e uscire a Tagliacozzo; – per chi arriva da L’Aquila o da Pescara, prendere sempre la A24 e uscire a Magliano dei Marsi o S.S. Tiburtina Valeria: INFO E CONTATTI: Lorenzo, 339/2301774 Scopri il Borgo Autentico di Sante Marie

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it