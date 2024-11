Eventi in Abruzzo: Il borgo incantato : mercatini di Natale a Campo di Giove

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo: Il Borgo Incantato – Mercatini di Natale a Campo di Giove 2024/2025 Campo di Giove si trasforma in un incantevole villaggio natalizio per 21 magici giorni, con i tradizionali Mercatini di Natale che animeranno il centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, troverete stand di oggettistica artigianale, specialità gastronomiche locali e tante attività per tutta la famiglia – viene evidenziato sul sito web. Non mancherà Babbo Natale! Portate i più piccoli a visitare la sua casa nel cuore del borgo – recita il testo pubblicato online. Inoltre, grande novità di quest’anno: una pista di pattinaggio per vivere ancora di più la magia del Natale! Anche quest’anno, la Transiberiana d’Italia farà tappa ai mercatini, rendendo il viaggio ancora più speciale – si apprende dalla nota stampa. • Novembre: 23, 24, 30 • Dicembre: 1, 6, 7, 8, 14, 15, 20-22, 26-29 • Gennaio: 2-6 Venite a vivere un Natale da fiaba!

