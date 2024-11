Eventi in Abruzzo, Sagra della castagna a Sante Marie

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Torna a Sante Marie, delizioso antico borgo abruzzese, l’attesissimo appuntamento con la SAGRA DELLA CASTAGNA Questo evento, giunto alla 51ª edizione, è uno dei più consolidati sul territorio abruzzese, in grado di attirare, di anno in anno, un gran numero di visitatori di cui molti dal Lazio e dalla vicina Roma – La manifestazione organizzata dalla Proloco Sante Marie, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con tutte le Associazioni del paese intende celebrare uno dei prodotti più importanti nell’economia locale, ”la CASTAGNA”, promuovendo una serie di iniziative specifiche mirate alla sua diffusione e valorizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante i tre giorni della Sagra sarà possibile effettuare una vera e propria full immersion nel suggestivo scenario di Sante Marie che si sposa a pennello con il percorso enogastronomico, anche grazie alle antiche cantine di un tempo, che saranno aperte ed adibite ad osterie! Nel percorso non mancherà la possibilità di assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria abruzzese e i dolci preparati dalle nostre nonne e dalle nostre mamme con cura e amore a base di castagne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci saranno appuntamenti per le famiglie, svariati eventi rivolti ai più piccoli, tante attrattive e divertimento per i giovani e non solo – recita il testo pubblicato online. Tra i vari prodotti da degustare, oltre alla Regina del VILLAGGIO “ la CASTAGNA troverete: polenta, arrosticini, pallotte “cace e ova”, bruschette e ceci con porcini, tagliolini maialino e uovo al tartufo, gnocchi e spezzatino, vin brûlé, frittelle, dolci e tanto altro… Passeggiando lungo le vie del VILLAGGIO DELLA CASTAGNA oltre ad assaggiare e quindi acquistare prodotti enogastronomici locali e artigianali e bere del buon vino si potrà visitare il Museo del Brigantaggio e la mostra della Radio, passeggiare tra i boschi, visitare la GRANDE PANCHINA, ammirare più di 50 murales e tanto altro! Essendo una manifestazione organizzata con attenzione ai dettagli sarà anche presente lo stand GLUTEN FREE …Insomma, non parliamo di una semplice sagra, ma di uno scrigno pieno di emozioni, gusti, percorsi, sensazioni uniche per il palato e per la vista, che vi aspetteranno a Sante Marie (Aq) nei giorni 1/2/3 NOVEMBRE 2024 In alcuni momenti della giornata sarà precluso l’accesso in paese con l’autovettura, ma sono a disposizione parcheggi (segnalati) ed un servizio di NAVETTA GRATUITO fino al Villaggio della Castagna e viceversa – si apprende dal portale web ufficiale. È prevista un’area di sosta e pernottamento per i CAMPER Tutte le informazioni su Proloco Sante Marie – +39 340 670 6533

