Eventi in Abruzzo, San Biagio e “le panicelle” a Taranta Peligna

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:I taralli di San Biagio vengono preparati con devozione e portati in Chiesa per essere benedetti nel giorno dedicato al Santo – riporta testualmente l’articolo online. Ne esistono varianti dolci e salate, essenziale è però la loro forma a ciambella che ricorda simbolicamente la gola, di cui San Biagio è protettore – si apprende dalla nota stampa. I taralli benedetti durante le funzioni religiose del 3 febbraio, vengono distribuiti a parenti ed amici perché possano consumarli e ricevere la protezione del Santo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un tempo erano considerati miracolosi per la guarigione del gozzo, ossia l’ingrossamento della tiroide – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un rito singolare, che risale al XVI secolo, viene perpetuato a Taranta Peligna, grazioso paese alle falde della Maiella, nella splendida Valle dell’Aventino, patria delle famose “tarante”, coperte artigianali della tradizione abruzzese, molto colorate, con decori a motivi floreali o geometrici – Presso la sede della confraternita di San Biagio, i confrati, assistiti dai devoti, preparano l’impasto per i panini sacri chiamati “panicelle”, utilizzando la farina ricavata dalla questua pubblica in onore del Santo – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno le donne, di solito con relazione di parentela con i membri della confraternita, a confezionarli con la forma tipica delle quattro dita unite come una mano benedicente ed a segnarle con il marchio del santo protettore – La mattina del giorno 3, le “panicelle” vengono portate alla funzione liturgica e benedette dal parroco – aggiunge testualmente l’articolo online. A sera, tra due ali di folla, illuminata dalle torce che in molti recano, vengono distribuiti i pani sacri tra i fedeli che le faranno consumare soprattutto ai bambini per preservarli dal mal di gola, specialità taumaturgica di San Biagio – aggiunge testualmente l’articolo online. Programma nella locandina allegata

