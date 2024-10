Eventi, Notte delle Lumere a Santo Stefano di Sessanio

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:La NOTTE DELLE LUMERE n.7 Nel borgo splendido di Santo Stefano di Sessanio torna la manifestazione più attesa dell’autunno giunta alla settima edizione, un ricco programma in due giornate dedicate al periodo più magico dell’anno! Anche quest’anno nel magico borgo di Santo Stefano di Sessanio andrà in scena “La Notte delle Lumère” sempre più ricca di attività e performance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attraverso spettacoli itineranti, musica, mostre, presentazioni, laboratori e conferenze raccontiamo e riscopriamo le origini di questo speciale periodo dell’anno andando a ripescare nelle tradizioni e leggende dei nostri antenati! L’edizione n.7 della Notte delle Lumere durerà due giorni con il seguente programma: GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 19:00 Incontro con David Ferrante e il suo “Abruzzo Magico” 21:30 Spettacolo itinerante 22:30 Concerto del Gruppo Incanto – le RiBelle VENERDI’ 1° NOVEMBRE 11:00 Laboratorio di intaglio zucche con racconti 12:00 Passeggiata tematica con gli asini 16:30 Conferenza semi-seria “La Ruota del Tempo” 17:30 Conosciamo i rapaci notturni 18:30 Spettacolo itinerante Esposizione di illustrazioni e mercatino artigianale a tema PROGRAMMA DETTAGLIATO GIOVEDI’ 31 OTTOBRE Ore 19:00 Sala polifunzionale del Comune Incontro con David Ferrante (sociologo e scrittore) appassionato studioso e divulgatore della cultura popolare abruzzese, fondatore del progetto editoriale “Abruzzo Magico” in cui vengono trattati gli aspetti misteriosi e magici della cultura popolare abruzzese: magare, streghe, fantasmi, malocchio, mazzamurelli, erbe e cure magiche, riti, fate, lupi mannari, pantaficaIngresso libero Ore 21:30 spettacolo teatrale itinerante liberamente ispirato dai racconti di David Ferrante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riadattamento a cura dell’autore Giuseppe Tomei dell’APS Il RicordoAttività a pagamento su prenotazione Ore 22:30 Piazza Medicea Concerto del Gruppo Incanto – le RiBelle Viaggio contemporaneo attraverso storie e canti popolari tradizionali, provenienti da paesi vicini e lontani, per evocare il senso di appartenenza alla terra e alla memoriaIngresso libero VENERDI’ 1° NOVEMBRE Ore 11:00 Sala polifunzionale del Comune Laboratorio di intaglio delle zucche e delle rape condito di storie e racconti su questa tradizione a cura di Agròtera StriaAttività ad offerta libera su prenotazione Ore 12:00 Il viaggio di Orfeo – Passeggiata tematica con gli asini di Gira e Rigira e il Dr AntiaccademicoAttività a pagamento su prenotazione Ore 16:30 Sala polifunzionale del Comune Conferenza semi-seria sul tema della “ruota del tempo” e del calendario contadino a cura di Domenico De Felice (Dr Antiaccademico)Ingresso libero Ore 17:30 Piazzetta Cristoforo Colombo Incontro ravvicinato con i rapaci notturni e il corvo imperiale di MajaNocteIngresso libero Ore 18:30 spettacolo teatrale itinerante liberamente ispirato dai racconti di David Ferrante – Riadattamento a cura dell’autore Giuseppe Tomei dell’APS Il RicordoAttività a pagamento In tutta la giornata del primo novembre sarà organizzato un piccolo mercatino di artigianato con particolare attenzione al tema della manifestazione e al mondo rurale Dal 31 ottobre al 3 novembre presso la Sala polifunzionale del ComuneLA MOSTRA DELLE LUMÈRE Esposizione di illustrazioni dell’artista Alba Carafa ispirate a tradizioni e leggende abruzzesi legate al calendario contadino PER INFORMAZIONI E PER PRENOTARE LE ATTIVITA’ Chiamate o scrivete un messaggio WhatsApp al 3288411477 (Chiara) COSTI ATTIVITA’ della Notte delle Lumère Spettacolo itinerante: 15€ Il Viaggio di Orfeo (passeggiata tematica cona asini): 10€ Per l’occasione il borgo di Santo Stefano di Sessanio sarà ancora più suggestivo grazie alla collaborazione di tanti operatori – precisa il comunicato. Ristoranti convenzionati prepareranno piatti a tema pagina fb dedicata Info al 3288411477

