Eventi: ultime news, Tradizionale Sfilata dei Donativi: Le Conocchie a Casoli

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Finalmente ritornano le rinomate Feste Patronali di Casoli (CH) in onore di Santa Reparata e San Gilberto che si celebreranno nei giorni 7, 8 e 9 Ottobre 2024. Il loro culmine viene raggiunto durante la mattinata dell’8 Ottobre: qui, Casoli e le sue contrade respirano con un unico polmone l’aria di festa mostrando la propria devozione e il proprio amore verso Santa Reparata durante la storica e celeberrima Sfilata dei Donativi – aggiunge la nota pubblicata. Anticamente chiamata i “Saluti”, la comunità casolana, vestita rigorosamente in antico costume abruzzese, sfila lungo le vie del Borgo di Casoli accompagnata dalle “Conocchie”, strutture in legno a ripiani su cui vengono sistemati i prodotti tipici della gastronomia locale (si annoverano tra i tanti le rinomate “Totere Casolane”) preparati accuratamente da ogni contrada e quartiere di Casoli e destinati poi durante la mattinata alla vendita – si apprende dal portale web ufficiale. A queste si aggiungono i carri allegorici, allestiti dai ragazzi e dalle ragazze casolane, su cui vengono rappresentate le scene della vita contadina di un tempo: la vendemmia, la panificazione, la raccolta del grano, la tessitura, la smarroccatura…. Non manca la partecipazione dei più piccoli, accompagnati dai loro genitori, segno imprescindibile di come la comunità casolana cerchi di trasmettere e preservare nel tempo la sua storia e la sua tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Canti, musica, prodotti tipici e voglia di far festa vi aspettano a Casoli martedì 8 Ottobre dalle ore 8:30

