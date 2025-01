“Frammenti di cielo”: la nuova mostra di Flavio Tiberio Petricca ad Avezzano per commemorare il terremoto del 1915

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dopo l’intervento site-specific installato nella navata centrale della Cattedrale di San Bartolomeo Apostolo, giunge al secondo appuntamento il ciclo di eventi proposti da Flavio Tiberio Petricca per commemorare il tragico terremoto che colpì Avezzano il 13 gennaio 1915. Flavio Tiberio Petricca Frammenti di cielo, mostra personale di Petricca, a cura di Mattia Lapperier, con organizzazione e coordinamento di Serena Fantauzzi, Alessandra Libonati, Claudia Raglione, inaugura sabato 18 gennaio alle ore 18.00, presso il Salotto di città Nicola Irti (Sala conferenze Montessori).L’evento, così come il precedente, è sostenuto dalla Fondazione Carispaq ed è patrocinato dal Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Il catalogo della mostra a cura di Mattia Lapperier, con un testo di Claudio Gamba, sarà pubblicato da Kirke Edizioni e presentato in corrispondenza del finissage dell’evento – Petricca espone una serie di recenti lavori direttamente collegati all’installazione, sia per la scelta della materia prima che per la cromia di fondo, qui arricchita con una sinfonia di variazioni e contrappunti visivi, volti a offrire ulteriori spunti di riflessione che inneschino nel visitatore un cortocircuito visivo ed esperienziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’argilla, ormai assunta a medium d’elezione da parte dell’artista, dà modo a quest’ultimo di agire liberamente su di un volume, in modo più efficace di qualsiasi altra sostanza precedentemente sperimentata – Petricca, come un laico demiurgo, permette alla materia – una volta attivata dal soffio della creazione – di esprimere pienamente se stessa e le proprie potenzialità; dall’informe alla forma e viceversa, in un loop senza fine – L’arte del passato, i ricordi dell’artista, le sue emozioni più vivide, come archetipi di un inconscio collettivo di junghiana memoria, a tratti si celano, a tratti riemergono dalle pieghe dell’argilla – La fluida gestualità di Petricca coopera con le qualità plastiche del materiale, ammettendo nel processo di creazione un irrinunciabile elemento di casualità, di per sé capace di conferire unicità e dinamismo a ogni composizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il risultato finale non è mai una figurazione nel senso più comune del termine, è piuttosto un consapevole fissaggio nel tempo e nello spazio di uno stato transitorio – aggiunge testualmente l’articolo online. È il raggiunto equilibrio, dopo ripetuti passaggi di materia-colore, di un amalgama caotico che, travalicando i confini imposti dal supporto, esprime variopinti tumulti interiori – L’arte di Petricca ammette il libero accesso a quella parte sensuale, inconscia e irrazionale che si annida nel profondo della coscienza; “quell’impulso misterioso e oscuro” di cui parlava Schopenhauer, considerato dallo stesso la vera causa del comportamento umano – Frammenti di cielo / Flavio Tiberio Petricca A cura di Mattia Lapperier Organizzazione e coordinamento: Serena Fantauzzi, Alessandra Libonati, Claudia Raglione 18 gennaio – 23 febbraio 2025 Salotto di città Nicola Irti (Sala conferenze Montessori), Via Genserico Fontana, 6, Avezzano AQ Orari di visita: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30. Martedì e giovedì anche 15.00-18.00. La mostra è visitabile anche su appuntamento – Info: Tel. +39 3334411929 Per la realizzazione dell’evento si ringrazia il Comune di Avezzano, la Diocesi di Avezzano, la Fondazione Carispaq e tutti gli sponsor che hanno generosamente offerto il proprio contributo: Agricola Scipioni; Agro Shop S.r.l.; CNM Design & Construction S.r.l.; D’Amore Ottica; Dell’Olio; D’Eramo Farmacia; E.B. L’abbigliamento; Fantauzzi G. e Cacchione L.; Fontana Daniele Vetreria Cornici; Gruppo A.R.O.; Jannotti Calcestruzzi S.r.l.; L’Osteria di Corrado; Medilab; Morgante Iolanda; Primi Sogni; Sgranocchia Forno; TecnoEdil; Venezio Venditti studio fotografico –

