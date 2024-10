“Giornata internazionale delle Donne Rurali ad Anversa degli Abruzzi

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Sabato 12 ottobre 2024, Anversa degli Abruzzi la “Giornata internazionale delle Donne Rurali” parlando della cura, del territorio tra passato e futuro, un concetto propriamente femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il territorio parlerà grazie ai produttori del mercato artigiano, ai rappresentanti di realtà virtuose che prenderanno parte a uno scambio di esperienze, ai racconti e ai canti che accompagneranno il tour del borgo di Anversa – viene evidenziato sul sito web. Non poteva mancare anche uno spazio dedicato ai bimbi h10.00 Apertura evento e mercato artigiano piazza Belprato Momento in memoria di Marisa Del Rosso h10.30-12.30 “La cura del territorio montano, fra passato e futuro” Scambio di esperienze Intervengono: Raffaele Spadano, Montagne in Movimento e Progetto NEO – Sabrina Ciancone, Sindaco del Comune di Fontecchio – Alessio Di Giulio, Foresta Modello Valle dell Aterno – Anna Lisa Cantelmi, Azienda Agricola Erbe e Terra – Francesca Santacroce, Associazione Culturale L’Officina del Vento – Filomena Spagnoli Societa Cooperativa Il Bosso – Eloisa Ferrone, GlobuliGreen ETS-ONLUS Piatti del giorno Zuppa di lenticchie alla tuma Panino con la porchetta Pecora al cotturo Hamburger Maltagliati al ragù di agnello h15.00 partenza da piazza Belprato “Anversa Diffusa” Tour narrato del borgo alla scoperta di antichi e nuovi mestieri Accompagnato dai canti e racconti de Le Cantaterra Gradita prenotazione via whatsapp 3888485009 – 3382086543 h17.00 Chiusura musicale Attività per bambini e ragazzi a cura di Donne Rurali h10.00-13.00 Gioco e disegno, dai 3 anni in sù piazza Belprato h15.00-17.00 Caccia al Tesoro! partenza da piazza maggiori info sulla pagina fb di Donne Rurali

