“Interventi regionali per la Vita Indipendente” annualità 2025

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini ricorda la possibilit? di presentare le istanze per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. 23 novembre 2012, n. 57, “Interventi regionali per la Vita Indipendente”, riferito all’annualit? 2025.Scadenze per la Presentazione delle DomandeLe richieste possono essere presentate:Entro e non oltre il 31 gennaio 2025 Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. postecert.ito raccomandata A/R all’indirizzo: Settore Politiche per il Benessere della Persona,PNRR e PNC, Servizi Demografici e Politiche di genere, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 – L’Aquila Destinatari degli InterventiI contributi sono rivolti esclusivamente a persone che soddisfano i seguenti requisiti:Condizione di disabilit? con necessit? di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, della L. 104/92);Et? superiore ai 18 anni;ISEE socio-sanitario non superiore a € 20.000,00 solo per persone di et? superiore ai 67 anni;Residenza nel Comune dell’Aquila – Progetto PersonalizzatoPer accedere al contributo, ? necessario compilare e presentare un progetto personalizzato, utilizzando l’apposito modello regionale allegato – RestrizioniSecondo l’art. 3 della L.R. 09 dicembre 2024, n. 24:Gli interventi per la Vita Indipendente non sono cumulabili con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalit?.Per le persone con pi? di 67 anni, il contributo ? riservato solo a coloro che presentano un ISEE socio-sanitario non superiore a € 20.000,00.Per ulteriori informazioni o chiarimenti, ? possibile rivolgersi al Settore Politiche per il Benessere della Persona in Viale Aldo Moro 30, previo appuntamento – riporta testualmente l’articolo online. I contatti di riferimento sono la Dott.ssa Maria De Luca, Assistente Sociale referente per l’area disabili, contattabile telefonicamente al numero 0862.645500 il marted? e il mercoled?, la Dott.ssa Federica Franceschini per le questioni di natura amministrativa contattabile al numero 0862.645545.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it