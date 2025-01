Johnson Controls di Corropoli, Pepe: Subito il tavolo di crisi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Mi unisco alla richiesta dei Sindacati che con urgenza invocano, da parte della Regione e della Provincia, l’apertura di un tavolo di crisi per lo stabilimento della Johnson Controls di Corropoli” dichiara il consigliere regionale del Pd Dino Pepe che aggiunge: “Con l’azienda che di fatto sta condannando 60 lavoratrici e lavoratori al licenziamento, bisogna trovare la strada del dialogo, che rispetti maestranze e territorio – riporta testualmente l’articolo online. Non è accettabile il terreno della non negoziabilità” aggiunge Pepe e conclude: “Per portare la mia solidarietà, unirmi alla richiesta di immediata convocazione del tavolo di crisi e dare la mia disponibilità ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali impegnati a far rispettare i propri diritti e a difendere la dignità del lavoro, questa mattina ho partecipato al presidio organizzato davanti allo stabilimento”. (com/red)

