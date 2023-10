La Casa delle Tecnologie Emergenti dell’Aquila lancia una call per l’innovazione e celebra il Centenario del CNR

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), luogo dedicato al trasferimento tecnologico e alla creazione di collaborazioni tra le diverse entit? coinvolte nei processi di innovazione, rilancia le proprie attivit? con due giornate dedicata al tema “Creazione di valore condiviso nei territori: ricerca, innovazione e sostenibilit?”. L’evento ? inserito nel complesso delle celebrazioni del centenario del CNR. A tal proposito la prima giornata sar? focalizzata sul ruolo del CNR nel sistema della ricerca e su come il pi? grande ente di ricerca italiano abbia saputo rimanere al passo dei cambiamenti tecnologici e culturali.

La seconda giornata ? dedicata alla Twin Transition verso la Sostenibilit? attraverso il contributo e l’esperienza di diversi attori protagonisti di questo processo: Istituzioni, Universit? e Ricerca, Imprese e Societ? Civile – si apprende dalla nota stampa. Con l’occasione verr? lanciata la Call4Tech della Casa delle Tecnologie Emergenti; si potranno esaminare con i referenti i servizi offerti e le modalit? di partecipazione, mentre gli esperti di Invitalia saranno disponibili per incontri individuali volti ad approfondire le opportunit? di finanziamento – riporta testualmente l’articolo online.

L’iniziativa ? promossa dalla CTE Sicura, finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme agli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche presenti a L’Aquila, ITC, IFT, SPIN e IASI, supportata dalla Fondazione Vitality (Ministero dell’Universit? e della Ricerca), organizzata in collaborazione con il Progetto “Cultura e formazione per uno sviluppo sostenibile” (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e con la partecipazione di Invitalia – si legge sul sito web ufficiale.

L’appuntamento, che si svolger? il 30 e 31 ottobre 2023 presso l’Auditorium del Parco in Viale delle Medaglie D’oro, riunir? numerosi ospiti tra esponenti delle Istituzioni, imprenditori, esperti del mondo accademico e della ricerca e altri stakeholder di settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La partecipazione ? gratuita – si apprende dal portale web ufficiale. I posti disponibili per assistere all’evento sono limitati.

Per registrarsi all’evento clicca qui (https://form.jotform.com/232853656504359).

Per favorire la pi? ampia partecipazione, l’evento sar? trasmesso anche in Live streaming: www.ctesicuralaquila – viene evidenziato sul sito web. it/live

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it