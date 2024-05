“La responsabilità dei giornalisti nell’informazione ambientale”, domani il convegno dell’ODG Abruzzo nella sala Irti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si svolgerà domani, giovedì 30 maggio, alle ore 15, nella sala Irti di Avezzano, l’incontro organizzato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo “La Responsabilità dei giornalisti nell’informazione ambientale”. Un evento voluto in occasione della prima edizione del Festival dell’Ambiente Ambientiamoci realizzato dall’amministrazione comunale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Con i saluti iniziali dell’Assessore all’Ambiente, Antonietta Dominici, inizierà il tavolo dei lavori al quale parteciperanno: Andrea Lombardinilo, Giuseppe (Pino) Veri, Daniele Imperiale, Oscar Antonio Buonamano e il presidente dell’Odg Abruzzo, Stefano Pallotta – viene evidenziato sul sito web. “I giornalisti nell’informazione ambientale hanno la responsabilità di comunicare in modo accurato, equilibrato e tempestivo sui problemi ambientali – così la descrizione dell’evento a cura del Presidente – La Carta di Pescasseroli inoltre sollecita i giornalisti a promuove azioni verso la pubblica opinione per indurre a maggiore consapevolezza sui rischi e le ricadute negative per la sottovalutazione della tutela ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – Conclude – I giornalisti sono chiamati a garantire la veridicità delle fonti, evitare sensazionalismi e favorire una comprensione approfondita delle questioni ambientali per incoraggiare un impegno responsabile e informato”. L’evento è accreditato con Odg Abruzzo per un totale di n. 5 crediti formativi.

