L’Aquila, Acceso l’albero di Natale in  Piazza Duomo

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo diamo ufficialmente inizio alle festivit? natalizie, con una attenzione particolare verso i pi? piccini e le loro famiglie che sono il caposaldo della nostra comunit? e che meritano una attenzione costante da parte delle istituzioni, cos? come le persone pi? bisognose di attenzioni e di cure cui questa Amministrazione nutre un profondo senso di responsabilit?. Il canto dei ragazzi, insieme alle luci sui palazzi ristrutturati, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita per l’occasione, i mercatini per le vie del centro storico, potranno allietare questo periodo di grande condivisione in una citt? che vive una fase nuova e che oggi pu? raccontare una storia diversa e densa di opportunit?”.Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha salutato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo nel corso di una iniziativa pubblica a cui ha preso parte anche il vicesindaco, Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa. Una serata animata dal coro composto dalle ragazze e dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” e a Special Olympics dell’Aquila e l’illuminazione a tema natalizio che ha interessato alcune facciate degli edifici che insistono sulla piazza – si legge sul sito web ufficiale. Da domani, 7 dicembre, sar? attivo il mercatino di Natale promosso da Fiva Confcommercio lungo Corso Vittorio Emanuele II mentre nei prossimi giorni saranno attivate le luminarie nel resto del territorio cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. “La nostra ambizione ? quella di far diventare L’Aquila la ‘citt? del Natale’. – ha dichiarato il vicesindaco, Raffaele Daniele – Riteniamo che l’installazione di quest’anno, particolarmente innovativa, possa contribuire ad implementare l’attrattivit? del nostro centro storico, valorizzando ulteriormente il fascino e la bellezza di Piazza Duomo”.

