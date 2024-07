L’Aquila, Accordo Comune L’Aquila e associazione Viva! per assegnazione immobile in via XX Settembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Siglato questa mattina, negli uffici del Settore delle Opere pubbliche del Comune dell’Aquila, un significativo accordo tra l’ente e l’associazione Viva!.Alla presenza dell’Assessore Vito Colonna, del Dirigente di Settore Vincenzo Tarquini e della Presidente Donatella Autore, ? stato ufficializzata l’intesa con cui viene assegnata una unit? immobiliare, situata in via XX Settembre, all’associazione impegnata nel supporto e sostegno alle pazienti oncologiche nel corso loro percorso terapeutico – “L’amministrazione comunale ? vicina a realt? meritevoli come l’Associazione Viva! che ? divenuta un punto di riferimento per moltissime persone, attraverso iniziative e programmi finalizzati ad assicurare gratuitamente trattamenti estetici alle donne in cura con l’obiettivo di fornire una risposta valida ed incisiva alle situazioni di disagio espresse dalle donne in un momento tanto difficile” hanno sottolineato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche e Patrimonio Vito Colonna – si legge sul sito web ufficiale.

