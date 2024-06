L’Aquila, Agente PM aggredito al terminal di Collemaggio: la solidarietà dell’assessore Cucchiarella

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“A nome dell’amministrazione comunale tutta esprimo massima vicinanza all’agente di Polizia municipale rimasto ferito nel corso di un intervento presso il terminal bus Lorenzo Natali” ? quanto dichiara l’assessore con delega alla PM, Laura Cucchiarella – “Nell’ambito dei controlli condotti dal personale della Municipale presente sul posto, il giovane straniero scoperto a fare uso di sostanze stupefacenti ? stato invitato a desistere dalla sua condotta; la reazione ? stata inaspettata, nonch? violenta, e ha costretto gli agenti ad un inseguimento che ? sfociato nell’aggressione nei confronti degli agenti – precisa il comunicato. Uno di questi ? stato costretto a ricorrere alle cure del personale sanitario presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore – si apprende dalla nota stampa. – spiega l’assessore – Spiace constatare che a farne le spese sia stato un giovane agente ma l’episodio registrato luned? scorso, al di l? della gravit? delle circostanze in cui si ? verificato, sta a testimoniare la validit? dell’iniziativa promossa da questa maggioranza di governo della citt?, che ha istituito un presidio fisso a salvaguardia e tutela degli utenti dell’infrastruttura”. Conclude l’assessore: “Rinnovo i ringraziamenti a tutto il personale della Polizia municipale per il costante impegno e la professionalit? con cui quotidianamente opera a 360 gradi sull’intero territorio comunale, consapevole che atti e comportamenti di questo tipo purtroppo sono sempre pi? frequenti anche in considerazione della situazione geopolitica del Paese”.

