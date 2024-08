L’Aquila, Asili nido: sindaco Biondi e assessore Tursini “Dati indagine non aggiornati, Comune L’Aquila copre 100% richieste”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Il Comune dell’Aquila copre il 100% delle richieste per servizi nido e prima infanzia – si legge sul sito web ufficiale. L’indagine realizzata da una societ? specializzata che ha elaborato dati Istat, pubblicata da alcuni organi d’informazione, ? quantomeno parziale perch? riporta dati Istat relativi al 2021-2022 e non tiene conto delle attivit? poste in essere dall’Amministrazione per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei loro piccoli”.La precisazione arriva dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dall’assessore con delega alle Politiche educative e scolastiche e asili nido, Manuela Tursini. “Secondo l’analisi il Comune dell’Aquila ? l’ultimo tra i capoluoghi di provincia abruzzesi con una media di 25,4 posti – tra nido e prima infanzia – ogni cento bambini residenti con et? 0-2 anni: il dato ? riferito al periodo preso in esame dallo studio – recita il testo pubblicato online. Prendendo a riferimento lo scorso anno, 2023, il Comune ha accolto tutte le 269 domande ricevute” continuano sindaco e assessore – si apprende dalla nota stampa. “Il discorso ? diverso, invece, se si prendono in esame i posti nelle strutture ‘comunali’, ovvero gestiti direttamente dall’ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In quel caso il nostro Comune si pone, per mancanza di strutture (ad oggi), al 25,5%. La quota restante viene coperta attraverso l’accreditamento con strutture gestite da privati che garantiscono gli stessi standard qualitativi educativi forniti da quelle comunali” sottolineano sindaco e assessore che aggiungono e concludono: “Dallo scorso anno abbiamo aumentato il numero di sezioni presso sia presso l’asilo I Maggio sia nella scuola dell’infanzia Casetta Fantasia e investiremo 2,5 milioni di fondi Pnrr per realizzare due nuovi nidi, in prossimit? degli insediamenti abitativi del progetto Case di Paganica e di Sassa con cui potremo ospitare ulteriori 108 bambini”.

