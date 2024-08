L’Aquila, Avviso chiusura Delegazione di Paganica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:I Servizi demografici comunali rendono noto che gli uffici della Delegazione di Paganica resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per la giornata di marted? 27 agosto – La sede riaprir? regolarmente secondo i consueti orari mercoled? 28 agosto – Si ricorda che gli utenti potranno rivolgersi direttamente agli uffici della sede centrale di Via Roma o della Delegazione di Sassa per eventuali richieste di certificati o rilascio della carta di identit?, nonch? per consegnare la documentazione inerente alle dichiarazioni di residenza, conferire con gli uffici dello stato civile in merito alle registrazioni di nascita e morte o richiedere l’avvio dell’iter procedurale finalizzato alla celebrazione di matrimoni/unioni civili.

