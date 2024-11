L’Aquila, Avviso pubblico per contributi a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini rende nota la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno del reddito in favore di nuclei familiari in difficolt?, con istante anche ultrasessantacinquenne e un reddito ISEE non superiore a 7.000 euro – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa, finanziata con risorse comunali per un totale di 300.000 euro, rappresenta un importante intervento sociale volto a garantire un aiuto concreto alle famiglie pi? vulnerabili del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Con questo avviso pubblico, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere le fasce pi? fragili della popolazione e le famiglie che affrontano difficolt? economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le risorse stanziate permetteranno di offrire un supporto concreto a chi si trova in situazioni di disagio, contribuendo a migliorare la qualit? della vita e a promuovere l’inclusione sociale – Invitiamo tutti i cittadini che rientrano nei requisiti a presentare domanda e a cogliere questa opportunit?. Il nostro obiettivo ? costruire una comunit? solidale e vicina ai bisogni dei suoi membri pi? vulnerabili, e iniziative come questa ne sono una testimonianza tangibile – si apprende dalla nota stampa. ”Per maggiori informazioni sull’avviso pubblico e sulle modalit? di partecipazione, si invita a consultare il sito istituzionale dell’Ente oppure contattare lo Sportello Unificato del Comune dell’Aquila al numero 0862769625.La domanda di assegnazione del contributo economico 2024 dovr? essere presentata esclusivamente in modalit? online entro il 23 dicembre 2024, utilizzando la piattaforma dedicata al seguente link, seguendo le istruzioni fornite dal sistemahttps://bandisocialescuola – si legge sul sito web ufficiale. comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it

