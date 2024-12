L’Aquila, Bilancio: approvato in I Commissione documento di previsione 2025/2027

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Vittorini: “Manovra da 745 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Fondi per rigenerazione area ex Casa dello Studente, cabinovia Fossa di Paganica – Monte Scindarella, riqualificazione Piazza del Mercato di Piazza d’armi e area della Stazione Ferroviaria – si legge sul sito web ufficiale. Conferma, inoltro, del percorso virtuoso di riduzione dell’esposizione finanziaria dell’ente dal 2017 ad oggi.”Via libera da parte della I Commissione Bilancio al bilancio di previsione 2025-20272 del Comune dell’Aquila per una cifra complessiva di 745 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. A darne l’annuncio ? il presidente dell’organismo consiliare, Livio Vittorini, sottolineando come per il secondo anno consecutivo l’amministrazione, dopo pi? di 20 anni, si accinge ad approvare entro il 31 dicembre – e quindi entro i termini previsti dalla legge senza necessit? di proroga – il bilancio di previsione triennale – si apprende dalla nota stampa. “Un traguardo – spiega Vittorini – possibile grazie all’oculatezza dell’attivit? amministrativa portata avanti dalla giunta centrodestra guidata dal sindaco Biondi e alla certezza dello stanziamento, pluriennale e stabile, del Governo Meloni a copertura delle minori entrate e delle maggiori uscite legate al sisma 2009”. “Dal lato delle entrate va sottolineata l’iscrizione di 55 milioni di euro per investimenti strategici relativi all’Accordo per Coesione tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio a valere sugli FSC 2021-27 che dimostra l’attenzione, ulteriore, alle esigenze della nostra citt?”. “Tra gli investimenti – prosegue Vittorini – resta alta l’attenzione sulle frazioni con l’iscrizione in bilancio dello straordinario risultato rappresentato dall’approvazione del terzo piano di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 2009 per complessivi 66 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Tra gli interventi finanziati vanno sottolineati, tra gli altri, il Museo Antiquarium di San Vittorino, il Palazzo Ducale di Paganica, il Palazzo Oliva di Civita di Bagno, le (ex) Delegazioni di Arischia, Camarda e Preturo, la sede degli Alpini di Collebrincioni”. “Sono diverse le voci di spesa che incideranno sullo sviluppo del nostro territorio, a partire dai 19 milioni per il collegamento Scindarella-Fossa di Paganica sul Gran Sasso, i 10 milioni per la copertura del mercato di Piazza d’Armi o i 14 milioni per la valorizzazione dell’area della stazione ferroviaria – viene evidenziato sul sito web. Altri 4 milioni, inoltre, saranno impiegati per interventi di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Casa dello Studente in via XX Settembre”.“Prosegue – commenta il presidente della I Commissione- il recupero della base imponibile, sia per numero di utenti che di utenze, sulla Tari per la quale vengono confermate le detrazioni gi? esistenti anche sul triennio 2025/27 con particolare attenzione alle fragilit? sociali e ai nuclei familiari con all’interno persone con disabilit?”.“Una gestione matura e prudente del bilancio cittadino – prosegue Vittorini – dimostrata dalla riduzione dell’esposizione finanziaria dell’Ente, che nel 2025 raggiunger?, il 66%. Il risultato di amministrazione, presunto e che verr? rettificato in sede di consuntivo, ? generoso e dimostra, un’altra volta, la capacit? di visione prospettica di questa maggioranza nell’amministrazione della comunit?” conclude Vittorini

