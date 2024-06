L’Aquila, Bonus libri: pubblicato avviso per librerie che intendono aderire all’iniziativa

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso contenente la manifestazione d’interesse per le librerie del territorio comunale che intendono aderire al progetto “Bonus libri 2024”.Attraverso l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale verranno distribuiti ai ragazzi che compiono la maggiore et? nell’anno corrente, residenti nella Citt? dell’Aquila, un voucher del valore di 50 euro da spendere per l’acquisto di libri nelle librerie aquilane aderenti.Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1022.html

