L’Aquila, Comune dell’Aquila: investimenti ed interventi in periferia

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In riferimento all’articolo del quotidiano Il Centro di mercoled? 3 luglio u.s. sullo stato di abbandono del quartiere Torrione e degli impianti sportivi in disuso, sono necessarie doverose precisazioni – precisa la nota online. Gli uffici tecnici comunali hanno gi? provveduto da tempo ad una ricognizione su tutte le strutture ludico sportive del comprensorio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Durante le necessarie verifiche sono emerse diverse criticit? soprattutto nella messa in sicurezza secondo le attuali norme vigenti – In particolare, per quanto concerne il campetto di Piazza Simon Bolivar, ? stato necessario un sopralluogo dei Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto a delimitare l’area – si legge sul sito web ufficiale. Prendendo atto della situazione attuale ed in considerazione delle importanti indicazioni fornite dal corpo dei Vigili del Fuoco, ? ferma intenzione da parte dell’amministrazione comunale attuare i provvedimenti indirizzati ad acquisire tutti gli elementi necessari per il raggiungimento della sicurezza pubblica e perseguire dunque l’importante e preziosa finalit? sociale ed aggregativa per bambini e ragazzi del quartiere Torrione – Proprio per raggiungere gli obiettivi indicati, ? in itinere la riqualificazione di Viale A. De Gasperi, dalla rotatoria di Viale della Croce Rossa alla rotatoria di Via Agamben con un impegno di spesa di euro 500.000,00 per marciapiedi, realizzazione nuovi parcheggi, pavimentazione, pubblica illuminazione, messa in sicurezza fermata bus e ingresso scuola elementare, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati, messa in sicurezza e potatura delle alberature centrali esistenti di Viale De Gasperi che hanno provocato danni a passanti ed autovetture per la caduta di alcuni rami.

