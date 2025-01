L’Aquila, Comunicato assessore comunale Tinari su demolizione fabbricato centro storico

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Via Antinori, avviati i lavori di demolizione del civico 7 per nuovo stabile diversamente abili Promessa mantenuta, entro febbraio rimozione macerie poi subito progetto di ricostruzioneRispondendo a una precisa – e sacrosanta – richiesta del coordinamento delle associazioni dei disabili dell’Aquila, a inizio dicembre avevo messo nero su bianco in una sede ufficiale (la quinta commissione consiliare) sul fatto che la demolizione del fabbricato di via Antinori n. 7 sarebbe stata avviata entro gennaio – Questo, per consentire una ricostruzione quanto pi? sollecita possibile di un nuovo stabile per ospitare il servizio “Prima e dopo di noi” e attivit? sociali correlate – si apprende dalla nota stampa. Promessa mantenuta – Gli interventi di demolizione sono stati avviati e procedono regolarmente – si apprende dalla nota stampa. Ovviamente, stante la complessa collocazione dell’immobile nel pieno centro storico della nostra citt?, occorreranno dei tempi tecnici per completare questa fase – si apprende dalla nota stampa. Entro la fine di febbraio le macerie saranno subito rimosse – si apprende dalla nota stampa. Senza soluzione di continuit? si proceder? con il progetto di ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. Tutto questo, grazie anche alla professionalit? e alla solerzia degli uffici comunali preposti, conferma la linea dell’amministrazione del sindaco Biondi, sempre vicina ai pi? fragili in modo tale che nessuna rimanga indietro – Questa era una giusta battaglia dell’indimenticabile amico Adriano Perrotti, che ha lasciato degli insegnamenti e delle tracce ben evidenti che abbiamo il compito di seguire – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila, 28 gennaio 2025 Roberto Tinari Assessore alla Ricostruzione privata del Comune dell’Aquila

