L’Aquila, Comunicato stampa sindaco Biondi su riconoscimento a Soprintendente Collettini

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Rivolgo le mie congratulazioni a Cristina Collettini, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo, per essere stata riconosciuta tra le cento eccellenze italiane nel 2024”, lo dichiara il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, in occasione della consegna del prestigioso premio promosso dall’associazione Liber, giunto alla sua decima edizione e patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.“Vedere Collettini annoverata tra le personalit? che con il loro impegno migliorano il futuro della Nazione, ? motivo di orgoglio per il nostro territorio che, indirettamente, rappresenta un pezzo di valutazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella costante collaborazione con la soprintendente, infatti, riscontriamo competenza e dedizione che sono elementi determinanti nel processo di ricostruzione, al centro dell’attivit? dell’ufficio Mic da lei diretto”, prosegue Biondi – precisa il comunicato. “Un’ulteriore conferma di quanto la cultura e l’arte all’Aquila pesino nel contesto nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? anche grazie al contributo di professionalit? come Collettini che nel 2026, a pieno titolo, saremo Capitale italiana della Cultura”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it