L’Aquila- Comunicato stampa vice sindaco, replica consigliere Rotellini

Daniele: “Su foto esposta in Comune Rotellini alimenta odio e fomenta polemiche”

Il consigliere Rotellini non perde occasione per alimentare, inutilmente, odio e rancore in citt? fomentando sterili polemiche che creano contrapposizioni in clima quasi da guelfi e ghibellini.

La foto d’epoca a cui fa riferimento fa parte di una serie di immagini rinvenute a Palazzo Fibbioni nei giorni del trasloco degli uffici a Palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre quella riportata dall’esponente di opposizione e scattata a Piazza Palazzo ve ne sono altre, tutte in bianco e nero e tutte raffiguranti luoghi e spazi iconici della citt?, affisse all’ingresso, nei corridoi, nella sala commissioni e nella sala conferenze della sede municipale –

Degli ‘affreschi fotografici’ rappresentativi di una citt? che fu, di fatto ereditati da passate amministrazioni, e che ci ? sembrato giusto mettere a disposizione e far conoscere alla comunit?.

Sono tutte fotografie che fanno parte del portato storico di questa terra e che nessuna cancel culture pu? eliminare –

E, contrariamente a quanto affermato da Rotellini, non vi ? alcuna apologia di fascismo – riporta testualmente l’articolo online. Ad essere immortalato in primo piano vi ? un bambino, non un gerarca in camicia nera o un rappresentante di una dittatura che non il sottoscritto ma la storia ha definitivamente archiviato e che nessuno di questa amministrazione ha intenzione di difendere o, tantomeno, rievocare nel nome di ideologie che appartengono al secolo scorso e, pertanto, al passato –

Raffaele Daniele

Vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei beni pubblici

