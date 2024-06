L’Aquila, Consiglio comunale e commissioni

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi gioved? 27 giugno, alle 9, in prima convocazione, nella Sala consiliare della residenza municipale di Palazzo Margherita (piazza Palazzo). Lo rende noto il presidente, Roberto SantangeloAll’ordine del giorno le delibere sul Piano economico finanziario (Pef) 2024-2025 per la gestione del servizio rifiuti e la determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno in corso – Questi due argomenti saranno discussi anche dalla prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, che il presidente Livio Vittorini, ha convocato per domani, mercoled? 26 maggio, nella sala delle commissioni di palazzo Margherita, alle 12 in prima e alle 12.30 in seconda convocazione – L’Aula esaminer? anche le proposte di provvedimento riguardanti la ratifica della seconda variazione di bilancio, la permuta con l’Ater di alcuni edifici di propriet? comunale e la ratifica dell’accordo di programma tra Comune e Provincia dell’Aquila – sottoscritto dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente della Provincia, Angelo Caruso – per il progetto in variante al Piano regolatore generale per la ricostruzione della scuola d’infanzia e primaria di Pianola e per la relativa rotatoria di accesso dalla Mausonia – L’ordine del giorno della seduta di dopodomani prevede anche cinque interrogazioni: “Stato dei moduli ad uso scolastico (musp) e pianificazione chiusura” (Stefano Palumbo, Pd); “Assegnazione di map a Onna” e “Utilizzo e destinazione degli immobili comunali che hanno perso la funzionalit? di uso scolastico nella frazione di Arischia” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova); “Ampliamento della struttura ricettiva Magione Papale e realizzazione degli impianti sportivi” (primo firmatario, Stefano Albano, Pd); “Zona Parco del Castello” (Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa). In programma anche l’interpellanza “Mancati interventi di manutenzione delle strade e pulizia dei tombini” (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione).In discussione anche la proposta di ordine del giorno riguardante la Carta etica dello sport (Katia Persichetti, Fratelli d’Italia).L’eventuale seconda convocazione ? fissata per sabato 29 giugno, sempre alle 9 e sempre nella Sala consiliare di Palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. L’ordine del giorno ? allegato – aggiunge testualmente l’articolo online. La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? domani, mercoled? 26 giugno, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, per discutere sul seguente argomento: “Manifestazione di interesse per l’ottenimento del suolo pubblico per l’insediamento di dehors”.

