L’Aquila, Consiglio comunale e quinta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? domani, mercoled? 29 novembre, alle 11, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

All’ordine del giorno, la sesta variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per la durata di cinque anni.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, sono previste quattro interrogazioni: Realizzazione del Parco Urbano a piazza d’Armi (Stefania Pezzopane, Pd); Stato dell’arte del parcheggio di Porta Leoni (Emanuela Iorio e il gruppo consiliare “Il passo possibile); Ritardi nell’apertura del parcheggio di Porta Leoni (Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa); Operativit? dei sottoservizi nello smart tunnel (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione con Calenda).

In discussione anche l’interpellanza di Paolo Romano (L’Aquila Nuova) sulla demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere –

La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? invece venerd? 1 dicembre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Ne d? notizia il presidente, Stefano Palumbo – aggiunge testualmente l’articolo online. In discussione, la sentenza del Tar Abruzzo sull’incarico dirigenziale ad interim del settore di Polizia municipale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it