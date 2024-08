L’Aquila, Consiglio comunale, prossima seduta il 5 agosto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 5 agosto, alle 9, in prima convocazione, nella Sala Consiliare “Tullio De Rubeis” della residenza municipale (Palazzo Margherita, piazza Palazzo). In discussione, la dichiarazione di efficacia della variante al Piano regolatore necessaria per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa, una rotazione della destinazione urbanistica in localit? Sant’Antonio per la costruzione un edificio commerciale e un mutamento di destinazione d’uso per l’alienazione di un terreno demaniale – Per quanto riguarda gli altri argomenti, sar? esaminato anche un ordine del giorno (prima firmataria, Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa) per impegnare l’amministrazione a sostenere le spese processuali dei familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Due le interrogazioni all’ordine del giorno: “Impianto sportivo a Coppito via Paolo Borsellino” e “Stato di degrado del laghetto presso il complesso Case di Pagliare di Sassa” (entrambe di Paolo Romano, L’Aquila Nuova).

