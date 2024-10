L’Aquila, Consiglio comunale, via libera ad acquisizione ex Catasto. Approvata la quarta variazione di bilancio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stasera l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato che ha ospitato il catasto fino al giorno del sisma del 6 aprile 2009. La deliberazione conclude un percorso iniziato con un avviso del 2021, che prevedeva l’acquisizione, mediante permuta con un privato, di immobili per uso ufficio o per ricovero di automezzi di servizio, officina meccanica e uso magazzino – recita il testo pubblicato online. Il valore complessivo dell’operazione ? pari a circa 5 milioni e 200mila euro – riporta testualmente l’articolo online. L’immobile, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, sar? dunque destinato a strutture dell’ente – Nel provvedimento, illustrato in aula dall’assessore Vito Colonna, si parla di “consistente riduzione delle spese per fitti passivi che oggi gravano sul Comune” con l’acquisizione in propriet? dell’edificio in questione, in quanto verrebbero l? insediati uffici e unit? organizzative in generale, liberando alcune di quelle sedi di cui l’ente ? affittuario – recita il testo pubblicato online. Via libera anche alla quarta variazione del bilancio di previsione, esposta dal vicesindaco Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manovra complessiva ammonta a 37 milioni e 900mila euro, che riguardano i finanziamenti per il piano delle periferie, per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio dell’ex accademia internazionale dell’immagine, sulla collina di Collemaggio, che sar? preso in carico dal conservatorio di musica “Casella”, per i fondi restart che concernono il collegio di merito “Ferrante d’Aragona”, per coprire le somme necessarie a garantire il pedaggio gratuito tra i caselli dell’Aquila est e dell’Aquila ovest e per la pista polifunzionale Sant’Elia-Capitignano – recita il testo pubblicato online. Approvata all’unanimit? una mozione con la quale il Consiglio ha espresso contrariet? alla dislocazione nel nucleo di Sasso Scalo del progetto di realizzazione dell’impianto htc per il recupero dei fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili – precisa la nota online. La mozione integrale, sottoscritta dai consiglieri Katia Persichetti e Livio Vittorini (Fdi), Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e Paolo Romano (L’Aquila Nuova), ? allegata – viene evidenziato sul sito web.

