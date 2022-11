L’Aquila, Consiglio comunale, via libera al Piano sociale di zona 2023-2025. Interventi per 10 milioni di euro l’anno

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il Piano sociale distrettuale di zona per il triennio 2023-2015. Il provvedimento ha ottenuto 16 voti a favore e 9 astensioni.

La deliberazione, illustrata in aula dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, prevede 7 assi tematici, in relazione ai servizi e alle politiche da realizzare: obiettivi essenziali del servizio sociale; disabilit? e non autosufficienza, il supporto al caregiver familiare e altre fragilit?; contrasto alla povert? e inclusione sociale; famiglia, diritti e tutela dei minori, child guarantee; prevenzione istituzionalizzazione e invecchiamento attivo; Giovani e young guarantee; Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e prima infanzia – si legge sul sito web ufficiale.

Con il provvedimento, l’Aula ha dato il via libera anche agli schemi di accordo di programma con l’Asl e del regolamento di accesso ai servizi sociali, strumenti necessari per dare attuazione al piano di zona, nonch? alla convenzione per l’integrazione socio sanitaria stipulata tra Comune e Asl, per l’integrazione socio sanitaria – viene evidenziato sul sito web.

Il valore del piano di zona ? stimato in 10 milioni di euro interventi per l’anno per il 2023 e 2024, “nel 2025 l’importo scende leggermente, senza per? compromettere l’erogazione dei servizi, sia quantitativamente che qualitativamente – ha commentato l’assessore Tursini – la Regione, cui il piano sar? inviato oggi stesso, contribuir? con circa 2 milioni e 200mila euro, a circa 800mila euro ammonta l’impegno previsto dal Comune con fondi diretti, mentre il resto sar? finanziato con il Pnrr e con i trasferimenti per il Piano famiglia, Pon inclusione, assistenza indiretta e cos? via – viene evidenziato sul sito web. Grazie a questo piano – ha concluso l’assessore Tursini – si rafforza l’azione dell’amministrazione comunale per i servizi di prossimit?, per l’assistenza nei confronti della fragilit? a 360 gradi e per favorire una reale inclusione sociale concreta ed efficace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ? un caso che la denominazione assegnata al documento sia ‘Includere per contrastare le fragilit?’”.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimit? un ordine del giorno presentato nel corso dei lavori di stamani (primo firmatario, Livio Vittorini, Fdi), riguardante l’ondata di furti, in particolare nelle frazioni dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il documento impegna il sindaco e la giunta a promuovere un’ulteriore azione di sensibilizzazione nei confronti di questore e prefetto per contrastare l’ondata di furti “che quotidianamente si stanno verificando nelle frazioni della nostra citt?”. L’ordine del giorno chiede anche l’impegno dell’amministrazione attiva “per l’integrazione e l’ampliamento dei punti luce nelle zone sprovviste e alla manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino degli impianti sull’intero territorio comunale, soprattutto nelle aree a maggiore densit? di cantieri, al fine di contribuire a una maggiore efficacia dei controlli delle forze dell’ordine”. Viene inoltre sollecitato anche il contributo della Polizia municipale alle forze di polizia attraverso apposite turnazioni e possibili assunzioni, e si chiede inoltre di “prevedere sulle vie di accesso delle frazioni dei sistemi di videosorveglianza con funzioni deterrenti e repressive, non sono per gli episodi legati ai furti”, ma anche quale valido supporto alle attivit? delle forze di polizia – si apprende dal portale web ufficiale.

