Avezzano, Domani sera, a Teatro, lo spettacolo che fa bene al cuore: arriva ad Avezzano lo “Spettacolo del Cuore” dell’Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Doppio appuntamento con la rappresentazione teatrale che porta sul palco la cultura della prevenzione cardiovascolare: alle ore 10, spettacolo rivolto agli alunni delle scuole – si apprende dalla nota stampa. Alle 21, teatro aperto a tutta la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Come funziona un cuore? Quand’è che si considera in perfetta salute? Come possiamo aiutarlo a stare meglio? A queste e ad altre domande risponderà, domani sera, lo spettacolo teatrale in programma alle ore 21 al Teatro dei Marsi, dal titolo “Spettacolo del Cuore”, patrocinato dal Comune di Avezzano e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Sul palco del luogo di cultura marsicano, verrà illustrato in maniera assolutamente innovativa il funzionamento dell’organo muscolare cardiaco e verranno approfonditi, con un pizzico di originalità, gli stili di vita più sani, che aiutano a vivere meglio – recita il testo pubblicato online. “Il centro di gravità dello spettacolo sarà il benessere – spiega il presidente dell’Ordine dei medici provinciale, il professor Mario Giannoni, da poco eletto al vertice della struttura organizzativa – L’iniziativa, realizzata con il contributo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, mira a diffondere ad una platea sicuramente più ampia la conoscenza del cuore e a sensibilizzare sulle malattie cardiovascolari – Il quid in più è costituito dalla scelta del mezzo divulgativo, ovvero, in questo caso, il teatro: utilizzando le tecniche tipiche dello spettacolo, infatti, puntiamo a coinvolgere in maniera appassionata il pubblico, condividendo con gli spettatori messaggi di carattere scientifico, che andranno oltre e rivoluzioneranno il classico rapporto medico-paziente – La cultura della prevenzione non si deve fare solo nelle aule di università o nelle corsie degli ospedali – precisa la nota online. Ringraziamo di vero cuore, è proprio il caso di dirlo, il Comune che ci ha permesso di dedicare una serata speciale al muscolo centrale del nostro organismo, che ci permette, lavorando in autonomia e silenziosamente, non solo di amare, ma anche di pensare, correre, sorridere e respirare”. La pièce teatrale, fortemente voluta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, è stata curata dal dottor Davide Terranova, specialista in cardiologia, scrittore e divulgatore scientifico, nonché membro della Società Italiana di Cardiologia – si apprende dal portale web ufficiale. A proporre l’idea dello spettacolo al Consiglio direttivo dell’Ordine, è stato il dottor Angelo Petroni, presidente della Commissione Albo Medici. Racconto della prevenzione, ma anche multimedialità: a teatro, sul palcoscenico, verrà rappresentata anche la simulazione di un realistico intervento di rianimazione cardiopolmonare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad oggi, lo spettacolo è stato rappresentato 67 volte in tutta Italia, coinvolgendo, in totale, 60 mila spettatori – L’ingresso è gratuito – recita il testo pubblicato online. Lo spettacolo, inoltre, verrà proposto domattina anche agli alunni delle scuole della città, sempre rispettando l’ottica della sensibilizzazione – Chi fosse interessato, può stampare i biglietti ai seguenti link: MATTINA : https://www.eventbrite – it/e/biglietti-lo-spettacolo-del-cuore-la-medicina-diventa-spettacolo-mattina-1002163908227 SERA: https://www.eventbrite – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/e/biglietti-lo-spettacolo-del-cuore-la-medicina-diventa-spettacolo-912509700077 Non sarà consentito l’accesso senza biglietto – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/