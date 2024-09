Regione Abruzzo, Abruzzo Economy Summit: Marsilio ha concluso la quarta edizione degli Stati generali dell’economia

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Il Presidente: sono realtà i primi lotti della Roma-Pescara e la Fondazione dell’Abruzzo Film Commission. Pescara, 20 set. “Questo non è un evento per fare vetrina o per parlarsi addosso, è un evento pensato per crescere e anche per progettare e credo che stia raggiungendo il suo obiettivo già alla sua quarta edizione”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nell’intervento conclusivo della quarta edizione degli Stati generali dell’economia – Abruzzo Economy Summit che per due giorni si è tenuto all’Aurum di Pescara ospitando illustri relatori oltre al prezioso contributo, dei ministri Adolfo Urso e Guido Crosetto – “Anche nella scorsa edizione, in questa stessa sede, – ha ricordato Marsilio- avevamo discusso di infrastrutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’abbiamo fatto anche quest’anno perché pensiamo che sia davvero il cuore del problema del rilancio economico e della competitività di un territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo scorso anno qualcuno aveva messo in dubbio se avremmo davvero recuperato i finanziamenti per appaltare i primi lotti della ferrovia Roma-Pescara ed aprire quei cantieri – aggiunge la nota pubblicata. Oggi possiamo dire che, a distanza di un anno, – ha proseguito- le risorse sono state reperite, quell’appalto è stato assegnato, il contratto è stato firmato, il cantiere si sta aprendo e Ferrovie dello Stato, finalmente, onora un impegno rispetto ad un intervento che i cittadini attendevano da ben cinquant’anni e che consentirà di potenziare il nostro sistema ferroviario – riporta testualmente l’articolo online. C’è molto ancora da fare, – ha aggiunto il Presidente- adesso dobbiamo lavorare affinché anche gli altri lotti abbiano lo stesso percorso virtuoso di finanziamento, di appalto, di gara e di realizzazione ma intanto segniamo un punto a favore, una differenza rispetto al passato”. Anche riguardo al futuro, Marsilio mostra di avere le idee chiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Penso – ha detto – che l’Abruzzo debba andare avanti e che la politica debba dare queste risposte anche su altri fronti come, ad esempio, quello della valorizzazione del territorio attraverso strumenti attrattivi verso le produzioni cinematografiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo scorso anno – ha ricordato – si discuteva anche di questo e, tra una settimana, il sottoscritto andrà insieme all’assessore alla cultura Santangelo e ai membri, già nominati, della Film Commission a costituire finalmente la Fondazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo significa che daremo all’Abruzzo un altro strumento di crescita, un altro volano per attrarre investimenti e generare attenzione verso il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Anche a questo – ha concluso- servono eventi come Abruzzo Economy Summit”.

