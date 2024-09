L’Aquila, Eccidio dei Nove Martiri, il programma delle commemorazioni

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Luned? 23 settembre la Municipalit? Aquilana render? omaggio alla memoria dei Nove Martiri aquilani, in occasione dell’81esimo anniversario dell’eccidio – riporta testualmente l’articolo online. Di seguito il programma delle commemorazioni:- Alle ore 8:30, sul Sacrario del Cimitero Monumentale, verr? deposta una corona di alloro sul sagrato di sepoltura che perpetua la memoria dei Nove Martiri Aquilani.- Alle ore 9:00, presso il piazzale dell’I.I.S. “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, alla presenza delle autorit? civili, militari e scolastiche, verr? deposta ai piedi del cippo commemorativo, una corona donata dall’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, nel ricordo in particolare di Fernando Della Torre, studente ebreo che aveva frequentato il Regio Istituto Industriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – Alle ore 10:00, presso la caserma Pasquali Campomizzi, sar? la volta della corona di fronte al cippo commemorativo dei “Nove Martiri Aquilani”, situato nel luogo dove i giovinetti furono fucilati dal contingente tedesco – riporta testualmente l’articolo online. – Alle ore 11, in Piazza Nove Martiri, ? prevista la deposizione di una corona di alloro –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it