L’Aquila, Fiera dell’Epifania, dichiarazione del sindaco Pierluigi Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“La citt? si riappropria di un altro elemento identitario e ‘popolare’ come la fiera dell’Epifania, tornata ad animare il nostro centro storico dopo i due anni di stop forzati legati alla pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Da aquilano, ancor prima che da sindaco, ? stata una grande gioia rivedere le nostre strade pacificamente invase da stand, cittadini, famiglie e tanti tanti turisti – precisa il comunicato. Un evento che ha richiamato l’attenzione di 280 operatori a fronte di 415 richieste di partecipazione: ? il dato, concreto, che si tratta di una manifestazione consolidata e attrattiva per commercianti e ambulanti che anche grazie a iniziative come la nostra possono tornare a risollevarsi dopo la pesante crisi generata dal Covid e amplificata dai rincari legati al caro bollette e la guerra in Ucraina – A nome della giunta e dell’amministrazione tutta ringrazio quanti hanno consentito che la fiera, organizzata dal Comune con la Fiva Confcommercio, potesse tornare e svolgersi nel cuore cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Mi riferisco a dirigenti, funzionari e operai comunali, agenti di Polizia municipale, Forze dell’ordine, operatori sanitari, Asm, Ama, personale addetto alla Safe & security e tutti coloro che hanno fornito il loro prezioso contributo affinch? una giornata di festa fosse vissuta a pieno e nel migliore dei modi dalla nostra comunit?”.

