L’Aquila, Funivia: fulmini danneggiano schede elettroniche, stop servizio e attivato servizio navetta

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A causa del violento temporale che nella serata del 27 agosto ha colpito il territorio aquilano, generando una intensa attivit? elettrica nell’atmosfera, la caduta di numerosi fulmini registrata in quota ha provocato il danneggiamento di alcune schede elettroniche della funivia del Gran Sasso – Il Comune dell’Aquila e il Centro turistico del Gran Sasso comunicano che l’impianto rimarr? chiuso sino a quando non saranno sostituiti tutti gli apparati, gi? ordinati presso una ditta specializzata, e saranno ripristinati non appena saranno messi a disposizione del personale tecnico dell’azienda – Per garantire il collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore il settore Mobilit? dell’ente, inoltre, rende noto che, in collaborazione con Ama, da domani, 30 agosto, verr? attivato il servizio navetta con modalit?, orari e costi gi? attuati nel mese di maggio, in occasione del periodo di sospensione dell’attivit? dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Una scheda ? gi? stata ripristinata e attendiamo che vengano fornite le altre – – spiega il consigliere comunale on delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – I bus navetta, per i quali ringrazio l’impegno dell’Amministrazione, del Ctgs e dell’Ama, immediatamente attivati per individuare una soluzione al problema, consentiranno di sopperire alla chiusura della funivia con l’auspicio che possa tornare in funzione in tempi rapidi – precisa il comunicato. Tutto dipende, ovviamente, dai tempi di reperimento e consegna delle schede sostitutive – I gi? programmati lavori di revisione generale dell’infrastruttura, inoltre, consentiranno di superare queste criticit? dal momento che verranno installati dispositivi elettronici di ultima generazione, molto pi? performanti rispetto a quelli attuali”. Il servizio sostitutivo di funivia avr? i seguenti orari:Giorni feriali (dal luned? al venerd?):prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30;seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 11,00;terza corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 13,30;quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16,30. Giorni festivi (sabato, domenica e festivi):prima corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 08,30;seconda corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 10,00;terza corsa andata con partenza a Fonte Cerreto ore 12,00;quarta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 14,00;quinta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 16,00;sesta corsa ritorno con partenza a Campo Imperatore ore 18,00. Le Tariffe:andata e ritorno (8 euro feriale; 9 euro festivo);andata e ritorno convenzionato (7 euro feriale; 8 euro festivo);andata (5 euro feriale; 6 euro festivo);ritorno (5 euro feriale; 6 euro festivo); andata e ritorno convenzionato (4 euro feriale; 5 euro festivo);trasporto bici (3 feriale; 4 festivo). Legenda biglietti: Legenda biglietti Funivia Stazione di Campo ImperatoreConvenzionato:-Universitari/Studenti: max 26 anni in regola con l’iscrizione universitaria anno accademico 2022/23 previa presentazione di idonea documentazione (es. copia pagamento ultime tasse).-Forze dell’ordine-Socio CAI dietro esibizione di tessera associativa con il bollino dell’anno in corso-Gruppi di almeno 10 persone – Per gruppi superiori a 25 persone 1 gratuit? ogni 25 paganti-Senior: dal compimento del 65? anno di et?-Famiglie con 2 adulti e almeno un bambino di et? superiore a 7 anni e fino a 15 anni-Guide alpine e accompagnatori di media montagna, nell’esercizio delle loro funzioni. FERIALE: Tutti i giorni esclusi sabato domenica e festivi. GRATUT? BAMBINI: presentando obbligatoriamente un documento che attesti la data di nascita, al bambino fino a 6 anni compiuti (7 non compiuti) sar? concesso un biglietto gratuito con l’accettazione della gratuit? al bambino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il genitore si assume tutte le responsabilit? inerenti all’uso del mezzo di cui il bambino usufruir? sotto la diretta sorveglianza del genitore – ESENZIONE PAGAMENTO BIGLIETTO (L.R. 23 luglio 1991, n. 40 ss.mm.ii.):Sono esenti dal pagamento:a) i titolari di tessere di libera circolazione rilasciati dallo Stato italiano;b) i bambini accompagnati e di altezza non superiore ad 1 metro;c) i titolari di tessere di libera circolazione secondo le norme vigenti.

