L’Aquila, Giunta: 800 anni morte San Francesco d’Assisi, intesa Comune e Comitato nazionale per celebrazioni nel 2026

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Favorire la conoscenza del patrimonio culturale e spirituale legato alla figura di San Francesco d’Assisi, incentivare l’approfondimento in ambiti quali la storia, la filosofia, la teologia, la letteratura e le arti, con particolare riferimento agli studi francescani, nonch? promuovere iniziative per valorizzare gli insegnamenti, l’influenza storica e l’impatto culturale del Patrono d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Sono questi gli assi principali del protocollo d’intesa, su cui ha espresso favorevole la giunta comunale nella seduta odierna, tra Comune dell’Aquila e il Comitato nazionale per la Celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal poeta e scrittore Davide Rondoni.“L’anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi cadr? nel 2026, anno in cui la nostra citt? sar? Capitale Italiana della Cultura – – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Una favorevole coincidenza che consentir? di programmare eventi, incontri e confronti per analizzare e far conoscere una figura che ha segnato la storia d’Italia dal punto di vista religioso e spirituale rivestendo, al contempo, una significativa fonte di ispirazione in ambito culturale e artistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Come riportato nel protocollo d’intesa L’Aquila ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il punto di incontro tra San Francesco e il francescano, teologo e predicatore, Bernardino da Siena – si apprende dal portale web ufficiale. Bernardino mor? nel convento di San Francesco all’Aquila dove si trovava per predicare, e appena sei anni dopo, nel 1450, fu proclamato Santo – San Francesco e San Bernardino, sono i personaggi pi? eminenti di una vera e propria rivoluzione spirituale che attravers? il mondo medievale, mutandolo profondamente”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it